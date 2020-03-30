2020-03-30T16:44:26+03:00
Политика

В Калининградскую область поступили новые системы залпового огня «Смерч»

«Смерч» позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Балтфлота
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На вооружение артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, потупили новые реактивные системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщает пресс-служба флота.

Новая техника поступила в рамках планового перевооружения войск на современные образцы вооружения и военной техники. Личный состав соединения уже приступил к освоению РСЗО «Смерч» на полигоне, отметили в пресс-службе Балтфлота

Реактивная система залпового огня «Смерч» позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

Подготовка «Смерча» к боевому применению занимает не более 5 минут, полный залп производится в течение 40 секунд. После стрельбы батарея готова к смене позиции уже через одну минуту, что позволяет в кратчайшие сроки совершить противоогневой маневр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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