В Калининградскую область поступили новые системы залпового огня «Смерч»
На вооружение артиллерийского соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, потупили новые реактивные системы залпового огня «Смерч». Об этом сообщает пресс-служба флота.
Новая техника поступила в рамках планового перевооружения войск на современные образцы вооружения и военной техники. Личный состав соединения уже приступил к освоению РСЗО «Смерч» на полигоне, отметили в пресс-службе Балтфлота
Реактивная система залпового огня «Смерч» позволяет вести огонь на дальность от 20 до 70 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести огонь как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.
Подготовка «Смерча» к боевому применению занимает не более 5 минут, полный залп производится в течение 40 секунд. После стрельбы батарея готова к смене позиции уже через одну минуту, что позволяет в кратчайшие сроки совершить противоогневой маневр.
ИСТОЧНИК KP.RU