В Калининграде возобновлено строительство школы на улице Артиллерийской

30 Март 2020 2020-03-30T16:53:39+03:00

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В Калининграде возобновились работы по строительству школы на 1100 мест на улице Артиллерийской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Школу строила печально известная компания «АрТель», с которой в конце прошлого года был расторгнут контракт из-за серьезного отставания от графика работ. Контракт на завершение строительства с новым подрядчиком ООО «Строительная компания «Запад-Строй» был 27 марта.

Сейчас новый подрядчик приводит в порядок строительную площадку.

«Уже возобновились работы по возведению конструктивов. Перед нами стоит задача до конца 2020 года завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию. Задача сложная, но реалистичная. Работы на объекте будут вестись в интенсивном режиме, практически без выходных, в 2 смены. В ближайшее время будут установлены 4 башенных крана, и когда подкрановое хозяйство заработает, начнется обустройство каменных и подкаменных конструкций, размещение плит-перекрытий. Работы будут вестись параллельно: как только будет перекрыт первый этаж, к работе приступят электрики и сантехники. Будем строить объект, подниматься вверх со всеми сопутствующими работами. Мы актуализируем и график поставки немонтируемого оборудования в соответствии с готовностью помещений», – рассказал председатель комитета территориального развития и строительства мэрии Калининграда Артур Крупин.

Напомним, новая школа рассчитана на 1100 учащихся и будет размещена в четырехэтажном здании. Все учебные помещения школы будут оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим оптимизировать процесс обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU