2020-03-30T18:47:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградская полиция отловила уже 24 нарушителя антивирусного карантина

Не желающим оставаться в самоизоляции гражданам придется заплатить крупные штрафы
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде участковые уполномоченные полиции в результате контроля за лицами, находящимися на самоизоляции в целях противодействия распространения коронавирусной инфекции с начала проведения проверочных мероприятий выявили уже 24 нарушителя карантина. На всех составлены протоколы о «неповиновении законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

- Несмотря на строгий запрет тем, кто обязан согласно предписанию находиться постоянно дома, одна женщина дважды нарушила режим изоляции - пошла по личным делам, другая - в магазин, а еще одна калининградка пыталась во что бы то ни стало попасть не работу, - прокомментировала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. Приходится постоянно контролировать тех, кто на особом запрете, вплоть до вынужденных опросов соседей.

Административные материалы направлены для рассмотрения в мировые суды, виновных наверняка ожидают штрафы, размер которых, кстати, существенно возрастет. Обычным гражданам при первом нарушении нужно будет заплатить от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, а при повторном - от 150 тысяч до 300 тысяч. Для должностных и юридических лиц наказание еще более суровое: от 50 тысяч до 150 тысяч за «первоходку» и до полумиллиона в отечественных дензнаках в случае повторной «самоволки».

Полиция составила 24 протокола на нарушителей режима изоляции..

ИСТОЧНИК KP.RU

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