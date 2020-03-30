В Калининградской области пенсии и социальные пособия в период карантина выдадут на дому
В Калининградской области в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний среди населения выплаты пенсий и социальных пособий будут проходить на дому. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Гражданам не нужно лично посещать отделение почтовой связи. Почтальон может доставить пенсию или пособие, поможет оплатить коммунальные платежи в установленный день выплаты с 08 до 20 часов. Вопросы по дате и времени доставки можно уточнить по номеру: 8-800-1000-000», - добавили в региональном правительстве.
Что касается оплаты коммунальных услуг, жилищное законодательство допускает начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг только в случае просрочки более чем на 30 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU