В Калининградской области пенсии и социальные пособия в период карантина выдадут на дому

30 Март 2020 2020-03-30T17:32:03+03:00

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В Калининградской области в целях профилактики распространения инфекционных заболеваний среди населения выплаты пенсий и социальных пособий будут проходить на дому. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Гражданам не нужно лично посещать отделение почтовой связи. Почтальон может доставить пенсию или пособие, поможет оплатить коммунальные платежи в установленный день выплаты с 08 до 20 часов. Вопросы по дате и времени доставки можно уточнить по номеру: 8-800-1000-000», - добавили в региональном правительстве.

Что касается оплаты коммунальных услуг, жилищное законодательство допускает начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг только в случае просрочки более чем на 30 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU