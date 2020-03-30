В Калининградской области в ряды волонтеров вступили уже 80 человек

30 Март 2020 2020-03-30T18:06:16+03:00

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Ситуация с развитием эпидемии коронавируса в Калининградской области ужесточается ежедневно. Директор Калининградского добровольческого центра Евгения Дёмина рассказала «Комсомолке» о наборе в ряды волонтеров для помощи инвалидам и пенсионерам, которые составляют почти треть населения области.

- Всероссийское движение «Волонтеры-медики» вместе с Ассоциацией волонтерский центров и Общероссийским народным фронтом занимаются организацией деятельности волонтерских штабов по помощи пожилым людям, которые оказались на карантине или не имеют возможности выйти на улицу, - сказала Дёмина. - Такой штаб ведет свою работу в Калининградской области. На сегодня штабу помогает порядка 80 волонтеров, также продолжается регистрация желающих помогать на сайте мывместе2020.рф.

Чтобы оставить заявку на оказание помощи, нужно позвонить на телефон горячей линии 8-800-200-34-11.

Добавим, что помимо волонтерского штаба помощь в приобретении продуктов также оказывают комплексные центры социального обслуживания, действующие в каждом муниципалитете.

ИСТОЧНИК KP.RU