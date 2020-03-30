В Светлогорске выставили на аукцион право аренды на 32 гектара земли около моря

30 Март 2020 2020-03-30T18:11:52+03:00

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В Светлогорске выставили на аукцион право аренды земельного участка около моря площадью 32 гектара. Об этом сообщается на сайте «Русского аукционного дома».

Начальная цена аренды участка до 2025 года составляет 1 млрд 76 млн рублей.

Земельный участок находится в районе поселка Отрадное, при этом, его части сразу в трех зонах – зоне застройки малоэтажными домами до 4-х этажей, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения и зоне рекреационного назначения.

«Участок Непосредственно примыкает к береговой линии. В соответствии с видами разрешенного использования участок может быть использован под размещение малоэтажного жилого комплекса, коттеджного поселка, гостиничного комплекса, апарт-отеля с включением рекреационных объектов», - отмечается на сайте организатора торгов.

Аукцион пройдет 13 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU