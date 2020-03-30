В Светлогорске выставили на аукцион право аренды на 32 гектара земли около моря
В Светлогорске выставили на аукцион право аренды земельного участка около моря площадью 32 гектара. Об этом сообщается на сайте «Русского аукционного дома».
Начальная цена аренды участка до 2025 года составляет 1 млрд 76 млн рублей.
Земельный участок находится в районе поселка Отрадное, при этом, его части сразу в трех зонах – зоне застройки малоэтажными домами до 4-х этажей, в зоне делового, общественного и коммерческого назначения и зоне рекреационного назначения.
«Участок Непосредственно примыкает к береговой линии. В соответствии с видами разрешенного использования участок может быть использован под размещение малоэтажного жилого комплекса, коттеджного поселка, гостиничного комплекса, апарт-отеля с включением рекреационных объектов», - отмечается на сайте организатора торгов.
Аукцион пройдет 13 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU