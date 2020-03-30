2020-03-30T18:25:44+03:00
Общество

В Черняховске угнали автомобиль со спящим владельцем внутри

В результате мужчина лишился телефона и банковской карты
Виктор Сергеев
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В Черняховске двое местных жителей угнали машину со спящим владельцем внутри. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью двое парней возле кафе на улице Центральной заметили «Ауди», двигатель которой был заведён, а пьяный хозяин авто спал на водительском сидении. Молодые люди перетащили мужчину на заднее сидение, при этом похитили у него телефон и банковскую карту, с которой позднее сняли 50 тысяч рублей, и отправились вместе со спящим «пассажиром» по своим делам. Позднее они вернулись и припарковали автомобиль на том же месте, где его похитили.

Сотрудники уголовного розыска установили личности злоумышленников и задержали их. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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