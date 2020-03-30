В Калининграде резко сократили количество автобусов, трамваев и троллейбусов

30 Март 2020 2020-03-30T19:04:11+03:00

Штатное количество будет курсировать только днем и вечером

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В Калининграде принято решение уменьшить трафик городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«В связи со сложившейся ситуацией сегодня на внеочередном оперативном совещании в мэрии главой города было принято решение изменить расписание общественного транспорта в Калининграде», - говорится в сообщении.

Штатное количество общественного транспорта будет курсировать только с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.

В остальное время на линиях останется 30% автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток.

ИСТОЧНИК KP.RU