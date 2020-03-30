В Калининграде резко сократили количество автобусов, трамваев и троллейбусов
Штатное количество будет курсировать только днем и вечером
.Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:
В Калининграде принято решение уменьшить трафик городского общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«В связи со сложившейся ситуацией сегодня на внеочередном оперативном совещании в мэрии главой города было принято решение изменить расписание общественного транспорта в Калининграде», - говорится в сообщении.
Штатное количество общественного транспорта будет курсировать только с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00.
В остальное время на линиях останется 30% автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток.
ИСТОЧНИК KP.RU