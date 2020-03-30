Калининградская «Балтика» всем составом ушла на карантин

30 Март 2020 2020-03-30T18:59:24+03:00

Игроки и сотрудники клуба будут находиться дома до 5 апреля

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Калининградский футбольный клуб «Балтика» уходит на карантин до 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

«Наступившая неделя станет нерабочей. Игроки и сотрудники клуба будут находиться дома и выходить только при необходимости. Балтийцы уходят на карантин, чтобы скорее нас с Вами миновала пандемия. Только такими методами мы можем помочь в борьбе с коронавирусом», - говорится в сообщении.

Футболисты призвали болельщиков придерживаться правил карантина, выходить из дома только при необходимости и следить за личной гигиеной.

ИСТОЧНИК KP.RU