2020-03-30T18:59:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградская «Балтика» всем составом ушла на карантин

Игроки и сотрудники клуба будут находиться дома до 5 апреля
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский футбольный клуб «Балтика» уходит на карантин до 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба балтийцев.

«Наступившая неделя станет нерабочей. Игроки и сотрудники клуба будут находиться дома и выходить только при необходимости. Балтийцы уходят на карантин, чтобы скорее нас с Вами миновала пандемия. Только такими методами мы можем помочь в борьбе с коронавирусом», - говорится в сообщении.

Футболисты призвали болельщиков придерживаться правил карантина, выходить из дома только при необходимости и следить за личной гигиеной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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