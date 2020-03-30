По Калининграду пустят автомобили с громкоговорителями

30 Март 2020 2020-03-30T19:17:35+03:00

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В Калининграде со вторника 31 марта по улицам будут ездить машины пропаганды, призывающие через громкоговорители сидеть дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Наша «добрая машина пропаганды», штабной автомобиль с динамиками на крыше, будет целыми днями напоминать калининградцам о карантине. В основном ее маршруты будут пролегать около парков и вдоль набережных», - сообщили в мэрии.

Кроме того, со вторника в 11:00, 13:00 и 17:00 в городе будут включать системы оповещения. Через громкоговорители управление ГО и ЧС будет напоминать горожанам о необходимости соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU