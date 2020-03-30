В Калининграде не могут найти женщину, которая ушла из инфекционной больницы в тапках
Елена Ожогина пропала еще 22 марта
.Фото: vk.com
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В Калининграде разыскивают 37-летнюю Елену Ожогину. Известно, что 22 марта женщина ушла из городской инфекционной больницы. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад» в «ВКонтакте».
Пропавшая была одета в красную куртку и черные брюки, на ногах – черные тапки.
Поисковикам требуется помощь в распространении ориентировок в интернете.
ИСТОЧНИК KP.RU