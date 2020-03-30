2020-03-30T20:14:02+03:00
Общество

В Калининграде не могут найти женщину, которая ушла из инфекционной больницы в тапках

Елена Ожогина пропала еще 22 марта
Александр КАТЕРУША
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..Фото: vk.com
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В Калининграде разыскивают 37-летнюю Елену Ожогину. Известно, что 22 марта женщина ушла из городской инфекционной больницы. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Об этом сообщается в группе «Поиск пропавших людей Калининград. ПСО «Запад» в «ВКонтакте».

Пропавшая была одета в красную куртку и черные брюки, на ногах – черные тапки.

Поисковикам требуется помощь в распространении ориентировок в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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