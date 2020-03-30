Архиепископ Калининградский призвал горожан усиленно молиться дома
Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с видеообращением к жителям региона, призвав «воздержаться от посещения богослужений в храмах до особого благословения».
Ролик выложен на страничке Калининградской епархии.
«Вместе с тем, понимая важность молитвенного стояния в период трудностей и испытаний, связанных с пандемией, смиренно прошу всех православных христиан усилить домашнее молитвенное правило о скорейшем прекращении эпидемии, о наших властях и медицинских работниках, об исцелении заболевших, о благоразумии и спокойствии в эти непростые дни», - сказал он, отметив, что общая молитва объединяет, когда нет возможности посещать храмы.
ИСТОЧНИК KP.RU