2020-03-30T20:54:46+03:00
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Архиепископ Калининградский призвал горожан усиленно молиться дома

Владыка Серафим обратился к верующим
Александр КАТЕРУША
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Архиепископ Калининградский и Балтийский СерафимАрхиепископ Калининградский и Балтийский СерафимФото: Калининградская епархия
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Архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим выступил с видеообращением к жителям региона, призвав «воздержаться от посещения богослужений в храмах до особого благословения».

Ролик выложен на страничке Калининградской епархии.

«Вместе с тем, понимая важность молитвенного стояния в период трудностей и испытаний, связанных с пандемией, смиренно прошу всех православных христиан усилить домашнее молитвенное правило о скорейшем прекращении эпидемии, о наших властях и медицинских работниках, об исцелении заболевших, о благоразумии и спокойствии в эти непростые дни», - сказал он, отметив, что общая молитва объединяет, когда нет возможности посещать храмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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