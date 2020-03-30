Из-за угрозы коронавируса в Испании «Крузенштерн» примут в закрытом терминале

30 Март 2020 2020-03-30T23:33:47+03:00

Практиканты и члены экипажа чувствуют себя хорошо. Жизнь на барке идет своим чередом. Фото: пресс-служба БГА РФ

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Калининградский парусник «Крузенштерн» продолжает кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Барк подходит к берегам Испании. Как сообщили в пресс-службе БГАРФ, заход барка в порт Лас-Пальмас запланирован на 1 апреля.

«Судно будет стоять на закрытом техническом терминале, где пополнит запасы топлива, продовольствия, питьевой воды бесконтактным с людьми способом. Увольнений курсантов и экипажа на берег и посещения судна не будет», - сообщили в академии. Такие меры принимают в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Испания сейчас – одна из самых опасных стран мира, ведь коронавирус там распространяется бешеными темпами.

По данным международного статистического бюро Worldometer, за последние сутки в Испании зарегистрировали 5085 новых больных коронавирусом, погибло 537 человек. Всего же в стране от новой болезни скончалось уже 7340 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU