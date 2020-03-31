2020-03-31T00:00:04+03:00
Дом. Семья

Калининградский зоопарк не сможет брать тюленей на реабилитацию в этом году

Руководство не хочет рисковать здоровьем своих животных
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Калининградский зоопарк в этом году не сможет брать тюленей из Балтийского моря на реабилитацию. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила директор зоопарка Светлана Соколова.

«В условиях абсолютной неопределенности это было бы слишком безответственным по отношению к нашим животным. Есть риски привнесения заразы извне, риски введения более жестких карантинных мер по отношению к животным и людям, риски нехватки персонала по тем или иным причинам», - написала она.

Первого в этом году нуждающегося тюленя приняли зоозащитники из организации «Биосфера Балтики», которые мечтают о строительстве

реабилитационного центра для диких животных в Калининградской области.

Есть вариант, при котором спустя 21 день карантина животное все-таки заберут в зоопарк на завершающий этап подготовки к выпуску в природу.

«Все документы на изъятие и получение разрешения Росприроднадзора будут оформляться в соответствии с действующим законодательством», - подчеркнула директор зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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