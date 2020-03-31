2020-03-31T09:15:53+03:00
Общество

Министр: В Калининграде наращивают производство молока и мяса

Власти уверяют, что продуктов в регионе хватит всем
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Сельское хозяйство Калининградской области находится на хорошем уровне развития. Об этом сказала глава ведомства Наталья Шевцова, отметив, что темпы производства пищевой продукции наращиваются.

- Мы наращиваем производство молока и мяса, в достаточном количестве имеем питьевое молоко, с целью увеличения производства яиц обновляется поголовье птиц на ведущей птицефабрике. Мы производим достаточно много зерна, свою потребность покрываем в двойном размере, - сказала Наталья Шевцова, уточнив, что в прошлом году был собран рекордный урожай — 680 тысяч тонн зерна, половину из которого реализовали за пределами региона.

По словам министра, остановить сельское хозяйство в Калининградской области невозможно: «все в рабочем состоянии, все настроены на работу».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ведется работа в компании «Орбита-Агро», которая с начала года произвела 39 тонн овощей закрытого грунта.

- Запасы продовольственного картофеля на сегодняшний день у нас составляют 3,5 тысячи тонн, в месяц мы отгружаем в торговые сети от 450 до 500 тонн. То есть запасов картофеля у нас достаточно, - заверил директор «Орбита-Агро» Шаиг Мамедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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