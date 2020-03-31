В Калининграде в помещении автосервиса сгорел «Мерседес», пострадал мужчина

31 Март 2020 2020-03-31T09:40:54+03:00

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В Калининграде на улице Третьяковской случился пожар в одноэтажном здании автосервиса. Там на гидравлическом подъемнике, выгорел автомобиль «Мерседес».

Пожар случился в понедельник 30 марта в 11:42.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в результате пожара пострадал человек. Мужчина получил ожоги и отравление продуктами горения. Он был госпитализирован.

В ликвидации пожара участвовали расчеты двух пожарно-спасательных частей, в том числе спецчасти.

ИСТОЧНИК KP.RU