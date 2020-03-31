Предприниматели с рынка выделят трем тысячам пожилым калининградцам продуктовые наборы

31 Март 2020 2020-03-31T09:46:52+03:00

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Предприниматели с Центрального рынка выделят трем тысячам пожилым калининградцам продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Продуктовые наборы получат одиноко проживающие пожилые люди и пенсионеры, которым режим самоизоляции дается труднее всего. Им через социальных работников передадут набор из основных продуктов.

«Директор Центрального рынка Сергей Званок также призвал калининградский бизнес не оставаться в стороне, помочь государству в сложившейся ситуации», - сообщает пресс-служба мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU