Предприниматели с рынка выделят трем тысячам пожилым калининградцам продуктовые наборы
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Предприниматели с Центрального рынка выделят трем тысячам пожилым калининградцам продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Продуктовые наборы получат одиноко проживающие пожилые люди и пенсионеры, которым режим самоизоляции дается труднее всего. Им через социальных работников передадут набор из основных продуктов.
«Директор Центрального рынка Сергей Званок также призвал калининградский бизнес не оставаться в стороне, помочь государству в сложившейся ситуации», - сообщает пресс-служба мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU