В Гвардейском районе инспекторы ГИБДД оштрафовали не пристегнутых пассажиров автобуса

31 Март 2020 2020-03-31T09:51:35+03:00

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В Гвардейском районе выявлен факт перевозки пассажиров в рейсовом автобусе, которые во время движения не были пристегнуты. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

« В рамках беседы с инспектором женщины пояснили, что водитель автобуса при посадке, не говорил им о том, что в салоне автобуса необходимо пристегиваться», - рассказали в ГИБДД.

Нарушительницы были привлечены к административной ответственности, им грозят штрафы в размере 500 рублей. На водителя также был составлен протокол, ему грозит штраф в 1000 рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что пассажиры обязаны при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими

ИСТОЧНИК KP.RU