2020-03-31T10:12:04+03:00
Общество

Власти сообщили, чем можно торговать в Калининградской области во время карантина

Стал известен перечень непродовольственных товаров первой необходимости
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Региональные власти опубликовали перечень товаров, которыми можно торговать во время карантина в Калининградской облаасти. Перечень был на заседании регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией в понедельник, 30 марта.

«На федеральном уровне список товаров первой необходимости был существенно пересмотрен. За образец взят указ мэра Москвы – мы его расширили, но не существенно», – пояснил губернатор Антон Алиханов.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости в Калининградской области включены:

1. Санитарно-гигиеническая маска

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей детский.

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Печатные средства массовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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