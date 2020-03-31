Сквер или пирс: В Зеленоградске выбирают территорию для благоустройства
Администрация Зеленоградска в рамках участия во всероссийском конкурсе по благоустройству намерена привлечь 100 млн. рублей на преобразование одной из городских территорий. Какой? Решится в ближайшее время.
Как сообщает администрация муниципалитета, было проведено предварительное анкетирование населения и выявлено несколько территорий, которые требуют улучшения.
В списке:
- Сквер в санаторском парке;
- Волейбольные площадки, аван-дюны, территория за кладбищем;
- Территория у озера на въезде в Зеленоградск;
- Улицы Московская, Ткаченко и прилегающие к ним;
- Променад;
- Пирс;
- Аллея дружбы;
Голосовать до 1 апреля можно здесь и в группах «Подслушано Зеленоградск» и «Зеленоградск Live» в «ВКонтакте».
Голос можно отдать сразу за несколько территорий. Пока одним из лидеров остается сквер в парке.
«После того как одна территория будет выбрана (или несколько небольших в одной зоне) – администрация приступит к детальной проработке данной территории и уже разработанный проект обсудим с инициативной группой и широким кругом лиц с проведением общественного обсуждения», - скзали в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU