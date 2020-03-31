2020-03-31T10:01:27+03:00
Общество

Сквер или пирс: В Зеленоградске выбирают территорию для благоустройства

Со списком можно ознакомиться в соцсетях
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Администрация Зеленоградска
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Администрация Зеленоградска в рамках участия во всероссийском конкурсе по благоустройству намерена привлечь 100 млн. рублей на преобразование одной из городских территорий. Какой? Решится в ближайшее время.

Как сообщает администрация муниципалитета, было проведено предварительное анкетирование населения и выявлено несколько территорий, которые требуют улучшения.

В списке:

- Сквер в санаторском парке;

- Волейбольные площадки, аван-дюны, территория за кладбищем;

- Территория у озера на въезде в Зеленоградск;

- Улицы Московская, Ткаченко и прилегающие к ним;

- Променад;

- Пирс;

- Аллея дружбы;

Голосовать до 1 апреля можно здесь и в группах «Подслушано Зеленоградск» и «Зеленоградск Live» в «ВКонтакте».

Голос можно отдать сразу за несколько территорий. Пока одним из лидеров остается сквер в парке.

«После того как одна территория будет выбрана (или несколько небольших в одной зоне) – администрация приступит к детальной проработке данной территории и уже разработанный проект обсудим с инициативной группой и широким кругом лиц с проведением общественного обсуждения», - скзали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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