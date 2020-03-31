Алиханов рассказал, какие меры поддержки уже доступны калининградскому бизнесу

31 Март 2020 2020-03-31T10:05:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области пришло время, когда необходимо реально помочь тем, кто создаёт общественное благо, предпринимателям и сотрудникам их предприятий. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Уже на этой неделе предприниматели могут обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области по телефону или электронной почте и консультироваться у специалистов фонда о том, как получить помощь в сложившейся ситуации», - сообщил глава региона.

Антон Алиханов уточнил, что уже доступны следующие федеральные меры: Понижение до 15% страховых взносов с ФОТ; Срочный займ на фонд заработной платы (до 5 млн. рублей); . Налоговые каникулы на 6 месяцев (кроме НДС) Кроме того доступны следующие региональные меры: Оформление отсрочки арендной платы у федеральных и муниципальных арендодателей на 6 месяцев; Льготные займы под 0,1% (на эти цели выделено 500 млн рублей); Предоставление поручительства для реструктуризации кредитов.

Глава региона пообещал обсуждать с бизнесом работу над улучшением мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU