2020-03-31T10:05:25+03:00
Экономика

Алиханов рассказал, какие меры поддержки уже доступны калининградскому бизнесу

Есть ряд федеральных и региональных мер поддержки
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининградской области пришло время, когда необходимо реально помочь тем, кто создаёт общественное благо, предпринимателям и сотрудникам их предприятий. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Уже на этой неделе предприниматели могут обращаться в Фонд поддержки предпринимательства Калининградской области по телефону или электронной почте и консультироваться у специалистов фонда о том, как получить помощь в сложившейся ситуации», - сообщил глава региона.

Антон Алиханов уточнил, что уже доступны следующие федеральные меры: Понижение до 15% страховых взносов с ФОТ; Срочный займ на фонд заработной платы (до 5 млн. рублей); . Налоговые каникулы на 6 месяцев (кроме НДС) Кроме того доступны следующие региональные меры: Оформление отсрочки арендной платы у федеральных и муниципальных арендодателей на 6 месяцев; Льготные займы под 0,1% (на эти цели выделено 500 млн рублей); Предоставление поручительства для реструктуризации кредитов.

Глава региона пообещал обсуждать с бизнесом работу над улучшением мер поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон в квартире
В Полесске пристав незаконно помог предприятию спрятать имущества на 17 млн рублей
Калининградская область лидирует в России по соблюдению режима самоизоляции из-за коронавируса
Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на новый режим работы
В Калининграде уволенный работник угнал служебную машину и попал в ДТП
Калининградец попался на краже двух быков с пастбища
На улице Житомирской в Калининграде закроют сквозной проезд
В Калининградской области от снега обработали почти 3 тысячи километров дорог
В Калининградской области за сутки нет новых случаев коронавируса
Мэрия Калининграда: Подписан контракт на строительства школы на улице Рассветной
В Калининградской области сократилось количество находящихся под наблюдением людей
На автодороге Калининград-Светлогорск из-за гололеда столкнулись три автомобиля
В Калининграде появятся спецэкипажи, которые будут пресекать работу общепита и скопления людей
В Калининграде трех водителей привлекли к ответственности за чрезмерную тонировку
Областная научная библиотека открыла бесплатный доступ к деловой периодике
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
Калининградца будут судить за серию квартирных краж
Власти сообщили, когда калининградские семьи с детьми получат выплаты в 5 тысяч рублей
В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 533 человек
Алиханов рассказал, какие меры поддержки уже доступны калининградскому бизнесу
Сквер или пирс: В Зеленоградске выбирают территорию для благоустройства
Власти сообщили, чем можно торговать в Калининградской области во время карантина
В Гвардейском районе инспекторы ГИБДД оштрафовали не пристегнутых пассажиров автобуса
Предприниматели с рынка выделят трем тысячам пожилым калининградцам продуктовые наборы
В Калининграде в помещении автосервиса сгорел «Мерседес», пострадал мужчина