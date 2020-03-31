2020-03-31T10:10:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 533 человек

Это данные из всех лабораторий в стране, в которых проводят исследование
Виктор Сергеев
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Во вторник, 31 марта, в Литве подтвердили еще 42 новых случая коронавируса. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Минздрав республики.

Таким образом, общее количество диагностированных случаев заболевания увеличилось до 533. Это данные из всех лабораторий, в которых проводят исследование.

Всего в стране на коронавирус было проверено 11 280 человек, за минувшие сутки – 1389 образцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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