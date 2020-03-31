Власти сообщили, когда калининградские семьи с детьми получат выплаты в 5 тысяч рублей

31 Март 2020 2020-03-31T10:17:22+03:00

Финансовая поддержка станет дополнительной к средствам маткапитала, независимо от того, полностью использован он или частично

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Выплату в 5 тысяч рублей семьям с детьми в качестве дополнительной меры поддержки в Калининградской области будет осуществлять Пенсионный фонд. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, это одна из мер поддержки россиян в условиях распространения коронавируса, предложенная президентом РФ Владимиром Путиным.

«Речь идет о тех семьях, которые имеют право на материнский капитал, начиная с 2007 года. Им выплатят дополнительно по 5 тысяч рублей в течение трех месяцев (апрель, май и июнь) на каждого ребенка до трёх лет. Финансовая поддержка станет дополнительной к средствам маткапитала, независимо от того, полностью использован он или частично. Новая выплата не касается основных средств», - отметили в региональном правительстве.

Заявления на выплату будут подаваться в ПФР только в электронном виде через сервис на их сайте. Он сейчас разрабатывается и будет доступен во второй половине апреля. Телефон справочно-информационного центра Пенсионного фонда 99-83-22.

ИСТОЧНИК KP.RU