Калининградца будут судить за серию квартирных краж

31 Март 2020 2020-03-31T10:26:59+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего мужчины, которого обвиняют в серии квартирных краж. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Все кражи произошли летом прошлого года. Как выяснили полицейские, подозреваемый проникал в квартиры в дневное время по водосточным трубам.

«Ранее неоднократно судимый калининградец все кражи совершал похожим образом. Прогуливаясь в дневное время по спальным районам и разглядывая окна, он на глаз определял квартиры, хозяева которых отсутствовали. Используя навыки и физическую силу рук, он без какой-либо страховки забирался по водосточным трубам на верхние этажи и отверткой открывал стеклопакеты. Как правило, квартиры не были оборудованы сигнализацией, так как хозяева не предполагали, что кто-то может проникнуть в жилище подобным образом», - отметила представитель УМВД.

Уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище» с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по этой статье может составить 6 лет лишения свободы со штрафом 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU