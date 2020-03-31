В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

31 Март 2020 2020-03-31T10:38:59+03:00

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В Калининграде во вторник, 31 марта, в течение дня не будет света в домах на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов электричество отключено на ул. Комсомольская 84-88,94-98,100-100а, 107-111,118-112, ул. Марш. Борзова 12-24,27-37.

С 13.30 до 18.00 без света останутся дома по ул. Куйбышева 91а,б,95,97-107,109-111, 113-117,117а,129.

Горячей воды из-за работ в теплопункте не будет на Советский пр-т 126,128.

ИСТОЧНИК KP.RU