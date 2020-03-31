Областная научная библиотека открыла бесплатный доступ к деловой периодике
До 30 июня Калининградская областная научная библиотека открывает доступ читателей к коллекции издательского дома «Гребенников». В библиотеке отмечают, что доступ будет бесплатным.
Издательский дом «Гребенников» работает в области деловой периодической литературы. Выпускает журналы, книги, альманахи и обучающие видеоматериалы по направлениям: маркетинг, менеджмент, финансы, реклама, управление персоналом, управление проектами и программами и другим тематикам, связанным с экономикой, управлением современным предприятием.
Как рассказали в библиотеке, чтобы получить свободный доступ, нужно отправить запрос на litres-obo@mail.ru.
Если у вас нет читательского билета – регистрируйтесь на сайте библиотеки.
При регистрации у вас также есть возможность получить бесплатный доступ к другим электронным ресурсам, таким, как ЛитРес, Global F5, Non-Fiction.
ИСТОЧНИК KP.RU