В Калининграде трех водителей привлекли к ответственности за чрезмерную тонировку

31 Март 2020 2020-03-31T10:46:59+03:00

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За сутки в Калининградской области за тонировку стекол к административной ответственности привлечены 3 водителя. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.

На всех нарушителей были составлены административные материалы и теперь им необходимо будет оплатить штраф в размере 500 рублей. Водителям, которые отказались на месте устранить нарушение были выписаны предписания.

Напомним, нормы ПДД запрещают автолюбителям управлять автомобилем, лобовое стекло, которого покрыты пленкой, пропускающей менее 75% света, а передние боковые стекла – не менее 70%. В случае визуального обнаружения признаков чрезмерно затемненных стекол, инспекторы ГИБДД имеют право остановить автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU