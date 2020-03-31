В Калининграде трех водителей привлекли к ответственности за чрезмерную тонировку
За сутки в Калининградской области за тонировку стекол к административной ответственности привлечены 3 водителя. Об этом сообщает группа пропаганды региональной Госавтоинспекции.
На всех нарушителей были составлены административные материалы и теперь им необходимо будет оплатить штраф в размере 500 рублей. Водителям, которые отказались на месте устранить нарушение были выписаны предписания.
Напомним, нормы ПДД запрещают автолюбителям управлять автомобилем, лобовое стекло, которого покрыты пленкой, пропускающей менее 75% света, а передние боковые стекла – не менее 70%. В случае визуального обнаружения признаков чрезмерно затемненных стекол, инспекторы ГИБДД имеют право остановить автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU