В Калининграде появятся спецэкипажи, которые будут пресекать работу общепита и скопления людей

31 Март 2020 2020-03-31T10:54:59+03:00

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Во всех районах Калининграда будут действовать контрольные группы, которые будут проверять работу торговых организаций, предотвращать незаконную деятельность точек общепита и массовые скопления людей. Об этом сообщил глава города Алексей Силанов.

«Ежеутренне от администрации будут отъезжать шесть автомобилей с такими специальными экипажами, в задачу которых входит контроль за исполнением постановления правительства в части ограничения торговли и предупреждения скопления людей, особенно местах традиционного отдыха. В состав группы помимо сотрудника администрации города будут входить представители полиции и Росгвардии», - сказал Силанов.

По его словам, в ближайшее время в Кодекс об административных правонарушениях Калининградской области будут внесены соответствующие изменения, которые позволят привлекать к ответственности нарушителей.

« А сейчас этим группам предстоит провести просветительскую и образовательную работу, объясняя жителям, насколько от них самих зависит развитие ситуации с распространение коронавируса. Соответствующие поручения даны также городской службе ГОиЧС, дирекции ландшафтных парков. Никакого праздного шатания быть не должно, всем нужно быть дома», – сказал Алексей Силанов.

ИСТОЧНИК KP.RU