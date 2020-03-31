На автодороге Калининград-Светлогорск из-за гололеда столкнулись три автомобиля
Один из автомобилей после столкновения съехал в придорожный кювет
Изменить размер текста:
Утром во вторник, 31 марта, на автодороге Калининград-Светлогорск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Один из автомобилей после столкновения съехал в придорожный кювет. По предварительным данным, причиной аварии стал снежный накат и гололедица.
Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU