На автодороге Калининград-Светлогорск из-за гололеда столкнулись три автомобиля

31 Март 2020 2020-03-31T11:11:27+03:00

Один из автомобилей после столкновения съехал в придорожный кювет

Изменить размер текста: A A

Утром во вторник, 31 марта, на автодороге Калининград-Светлогорск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Один из автомобилей после столкновения съехал в придорожный кювет. По предварительным данным, причиной аварии стал снежный накат и гололедица.

Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU