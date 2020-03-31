2020-03-31T11:11:27+03:00
Происшествия

На автодороге Калининград-Светлогорск из-за гололеда столкнулись три автомобиля

Один из автомобилей после столкновения съехал в придорожный кювет
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 31 марта, на автодороге Калининград-Светлогорск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Один из автомобилей после столкновения съехал в придорожный кювет. По предварительным данным, причиной аварии стал снежный накат и гололедица.

Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон в квартире
В Полесске пристав незаконно помог предприятию спрятать имущества на 17 млн рублей
Калининградская область лидирует в России по соблюдению режима самоизоляции из-за коронавируса
Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на новый режим работы
В Калининграде уволенный работник угнал служебную машину и попал в ДТП
Калининградец попался на краже двух быков с пастбища
На улице Житомирской в Калининграде закроют сквозной проезд
В Калининградской области от снега обработали почти 3 тысячи километров дорог
В Калининградской области за сутки нет новых случаев коронавируса
Мэрия Калининграда: Подписан контракт на строительства школы на улице Рассветной
В Калининградской области сократилось количество находящихся под наблюдением людей
На автодороге Калининград-Светлогорск из-за гололеда столкнулись три автомобиля
В Калининграде появятся спецэкипажи, которые будут пресекать работу общепита и скопления людей
В Калининграде трех водителей привлекли к ответственности за чрезмерную тонировку
Областная научная библиотека открыла бесплатный доступ к деловой периодике
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
Калининградца будут судить за серию квартирных краж
Власти сообщили, когда калининградские семьи с детьми получат выплаты в 5 тысяч рублей
В Литве число зараженных коронавирусом выросло до 533 человек
Алиханов рассказал, какие меры поддержки уже доступны калининградскому бизнесу
Сквер или пирс: В Зеленоградске выбирают территорию для благоустройства
Власти сообщили, чем можно торговать в Калининградской области во время карантина
В Гвардейском районе инспекторы ГИБДД оштрафовали не пристегнутых пассажиров автобуса
Предприниматели с рынка выделят трем тысячам пожилым калининградцам продуктовые наборы
В Калининграде в помещении автосервиса сгорел «Мерседес», пострадал мужчина