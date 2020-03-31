В Калининградской области сократилось количество находящихся под наблюдением людей
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области сократилось количество людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 31 марта, в регионе на карантине находятся 1615 человек, днем ранее под меднаблюдением находилось 1620 человек, при этом четверо из них находились в обсерваторе в Светлогорске.
Всего на COVID-19 обследовано 4021 человек, накануне их было 3719 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU