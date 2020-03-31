Мэрия Калининграда: Подписан контракт на строительства школы на улице Рассветной

31 Март 2020 2020-03-31T12:10:20+03:00

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Власти Калининграда подписали контракт на строительство новой школы на улице Рассветной в микрорайоне Сельма. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

Контракт на строительство самой большой школы в области – 1725 мест, получила компания СЗ «АК-СТРОЙ». Цена контракта – 1,2 млрд рублей.

Подрядчик должен возвести школу до конца следующего года.

Здание новой школы представляет собой комплекс из четырех блоков различного назначения и этажности. Блок 1 – столовая с пищеблоком, медицинский пункт, библиотека и ЗСГО (укрытие). Блок 2 – спортзалы № 1 и № 2 и актовый зал. Блок 3 – учебный. Блок 4 – учебный с пристроенным малым актовым залом и малым спортивным залом.

ИСТОЧНИК KP.RU