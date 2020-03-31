В Калининградской области за сутки нет новых случаев коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T12:09:29+03:00

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По данным на вторник, 31 марта, в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса в 24-х регионах. Калининградской области в списке нет, говорится в сообщении федерального оперативного штаба.

Больше всего случаев заражения в Москве – 387 случаев, в Санкт-Петербурге – 48 новых случаев.

Сейчас в регионе подтверждено 12 случаев коронавируса. По состоянию на 31 марта, в Калининградской области на карантине находятся 1615 человек, днем ранее под меднаблюдением находилось 1620 человек, при этом четверо из них находились в обсерваторе в Светлогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU