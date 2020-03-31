В Калининградской области от снега обработали почти 3 тысячи километров дорог

31 Март 2020 2020-03-31T12:59:31+03:00

Ночью в регионе температура воздуха была от +2 до - 5 градусов

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В Калининградской области ночью и утром провели обработку противогололедными материалами 2725 км региональных дорог. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

Ночью в регионе температура воздуха была от +2 до - 5 градусов.

«На уборке дорог от снега было задействовано 38 единиц техники, использовано 196, 7 тонн соли и 125 тонн песко-соляной смеси. Дорожные службы работают в штатном режиме», - сообщила глава министерства.

Отметим, что утром в Калининградской области из-за скользких дорог произошло несколько ДТП. В одном из них, на автодороге Калининград-Светлогорск столкнулось сразу три автомобиля, одна из машин съехала в кювет.

ИСТОЧНИК KP.RU