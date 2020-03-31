На улице Житомирской в Калининграде закроют сквозной проезд
Ограничение продлится до 22 мая
.Фото: мэрия Калининграда
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В апреле на улице Житомирской в Калининграде будет закрыт сквозной проезд. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 13 апреля по 22 мая закрывается сквозное движение транспорта по внутриквартальному проезду от ул. Житомирской до ул. Салтыкова-Щедрина.
Временное ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения при производстве работ по ремонту дорожного покрытия, отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.
ИСТОЧНИК KP.RU