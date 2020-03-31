Калининградец попался на краже двух быков с пастбища

31 Март 2020 2020-03-31T13:20:00+03:00

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В Гурьевском районе полицейские раскрыли кражу крупного рогатого скота. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился директор одного из фермерских хозяйств, который сообщил, что кто-то украл двух быков, которые паслись на сельскохозяйственном угодье. Ущерб составил 160 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска установили, что кражу совершил 35-летний житель Полесского района. Ночью мужчина вывез животных с пастбища на фургоне, который он одолжил у приятеля, после чего продал скот знакомому.

На него завели уголовное дело по статье «Кража», также полицейские проверяют задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU