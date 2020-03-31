В Калининграде уволенный работник угнал служебную машину и попал в ДТП

31 Март 2020 2020-03-31T13:32:22+03:00

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На площади Василевского в Калининграде в дорожное ограждение врезался «Форд». Прибывшие на место инспекторы ГИБДД установили, что находившийся на рулем машины водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что автомобиль находился в угоне, а за рулем был бывший сотрудник предприятия.

«41-летний мужчина раньше работал водителем угнанного им автомобиля, за неделю до инцидента его уволили. В тот день он пришёл в офис компании повидаться с бывшим коллегой. Мужчины выпили, а затем злоумышленик похитил ключи от машины и угнал ее», - рассказали в пресс-службе УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU