Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на новый режим работы
До 6 апреля аэропорт открыт для полетов с 7 часов утра до 9 часов вечера
.Фото: Александр Подгорчук
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Со вторника, 31 марта, в аэропорту «Храброво» меняется регламент работы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
До 6 апреля аэропорт будет работать с 7 часов утра до 9 часов вечера. Это связано с введением ограничительных мер и режима всеобщей самоизоляции в Калининградской области
Регистрация на первые утренние рейсы по всем дням недели начинается с 7 часов утра, отметили в пресс-службе «Храброво».
ИСТОЧНИК KP.RU