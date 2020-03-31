Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на новый режим работы

31 Март 2020 2020-03-31T13:41:34+03:00

До 6 апреля аэропорт открыт для полетов с 7 часов утра до 9 часов вечера

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Со вторника, 31 марта, в аэропорту «Храброво» меняется регламент работы. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

До 6 апреля аэропорт будет работать с 7 часов утра до 9 часов вечера. Это связано с введением ограничительных мер и режима всеобщей самоизоляции в Калининградской области

Регистрация на первые утренние рейсы по всем дням недели начинается с 7 часов утра, отметили в пресс-службе «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU