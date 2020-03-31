Калининградская область лидирует в России по соблюдению режима самоизоляции из-за коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T14:30:16+03:00

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Компания "Яндекс" запустила новый сервис, показывающий уровень самоизоляции в различных регионах России и некоторых близлежащих странах. Оценивается количество людей, находящихся на улице в определенный отрезок времени.

- Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах, - объясняют в компании. - Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

В Калининграде уровень самоизоляции на данным момент составляет 3,8 балла. Для сравнения, в Москве и Санкт-Петербурге - 3,3, в Сочи - 3,1, в Крыму - 3,5.

Напомним, постановление регионального правительства о режиме самоизоляции в Калининградской области свтупило в силу во вторник.

ИСТОЧНИК KP.RU