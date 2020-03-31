В Полесске пристав незаконно помог предприятию спрятать имущества на 17 млн рублей

31 Март 2020 2020-03-31T14:24:23+03:00

Теперь пристава будут судить за превышение полномочий

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В Калининграде будут судить судебного пристава-исполнителя за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Один из приставов в Полесском районе незаконно снял арест с имущества предприятия на общую сумму более 17 млн рублей. Все это привело к невозможности исполнения выданного судом исполнительного листа.

Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU