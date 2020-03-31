В Полесске пристав незаконно помог предприятию спрятать имущества на 17 млн рублей
Теперь пристава будут судить за превышение полномочий
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде будут судить судебного пристава-исполнителя за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Один из приставов в Полесском районе незаконно снял арест с имущества предприятия на общую сумму более 17 млн рублей. Все это привело к невозможности исполнения выданного судом исполнительного листа.
Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU