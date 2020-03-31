В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон в квартире

31 Март 2020 2020-03-31T14:30:33+03:00

«Нехорошая квартира» принадлежала 37-летней горожанке, которая сама на кухне варила дезоморфин и «винт»

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В Калининграде полицейские ликвидировали очередной наркопритон. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая

«Нехорошая квартира» принадлежала 37-летней горожанке, которая сама на кухне варила дезоморфин и «винт» и любезно предоставляла свое жилище для наркоманов.

Для того, чтобы поймать злоумышленников с поличным, бойцы спецназа «Гром» провели штурм квартиры. В помещениях сотрудники полиции застали саму хозяйку и троих мужчин, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Там же были обнаружены медицинские шприцы, химические вещества и иные приспособления для изготовления опасного зелья

На хозяйку квартиры завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Максимальная санкция по данной статье – 4 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU