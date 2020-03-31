2020-03-31T15:33:58+03:00
Экономика

ПСБ запускает онлайн-проект «Финансовая грамотность на дому»

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Самоизоляция – отличный повод повысить свой уровень финансовой грамотности, научиться чему-то новому и полезному. Поэтому ПСБ запускает дистанционный образовательный проект «Финансовая грамотность на дому». Наши эксперты сейчас работают удаленно и готовят для вас наиболее актуальные рекомендации на финансовые темы. В рамках этого проекта мы расскажем о том, как сохранить накопления в условиях экономической нестабильности, обсудим стоит ли сейчас брать ипотеку, можно ли воспользоваться кредитными каникулами, реструктуризировать кредит, а также решим, надо ли свои вложения вкладывать в покупку запасов продовольствия. Оставайтесь дома и узнавайте всё об основах грамотного финансового поведения в условиях колебаний рынков и нестабильности деловой активности. Видео-лекции будут публиковаться в официальных группах банка в Facebook и Vkontakte. Подписывайтесь на наши аккаунты, будьте здоровы и учитесь вместе с финансовыми экспертами ПСБ. Не пропустите – управляющий по стратегическому маркетингу ПСБ Андрей Бархота в первом выпуске «Финансовой грамотности на дому» 31 марта расскажет о том, какие решения в текущей ситуации правильные и как избежать серьезных ошибок.

Пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

press-center@psbank.ru, +7 (495) 787-67-17

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ИСТОЧНИК KP.RU

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