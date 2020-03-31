В Калининградской области казаки начали контролировать соблюдение режима самоизоляции
Сразу в нескольких городах Калининградской области появились казачьи патрули, которые контролируют соблюдение режима самоизоляции граждан.
Об этом «Комсомолке» рассказал атаман – войсковой старшина Максим Буга из Балтийского отдельного казачьего округа.
- Патрули уже дежурят в Калининграде, Светлогорске, Янтарном, Гурьевске, Черняховске и Балтийске. Задействовано порядка 100 человек. В ближайшее время казачьи патрули можно будет встретить на улицах Зеленоградска, Озерска, Полесска, - сказал он.
По словам казаков, их обязанность – патрулировать улицы, информировать население о необходимости режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU