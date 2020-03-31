2020-03-31T16:21:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Калининградские ученые изготовили уникальные маски с наносеребром для защиты от коронавируса

Первыми образцами будут обеспечены сотрудники БФУ имени Канта
Кирилл Алексеев
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..Фото: БФУ им. И. Канта
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Ученые калининградского БФУ имени Канта изобрели и изготовили уникальные медицинские маски. Как сообщили в университете, исследователи БФУ изготовили маски с напылением наносеребра, которое имеет высокую степень антибактериальной и антивирусной активности.

- В качестве материала была использована бязь, на которую методами магнетронного осаждения был нанесен сверхтонкий слой активного серебра. Многослойные хлопоквые маски получили название "СильверМаск", - отметили в БФУ.

Несмотря на то, что испытания новых масок с коронавирусом еще не проводились, у ученых есть основание полагать, что материал будет эффективен и против него.

- Испытания продемонстрировали, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность даже увеличивается. Если обычные маски необходимо менять каждые полтора-два часа, то маска ИХТТМ может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды. Кроме того, она способна самоочищаться, - сообщили в Российском фонде фундаментальных исследований.

В университете добавили, что в ближайшие дни маски будут изготовлены для сотрудников БФУ, а также лиц преклонного возраста, которым университет планирует оказать помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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