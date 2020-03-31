2020-03-31T16:27:32+03:00
Общество

В Калининграде поймали студента, который расплачивался чужой картой в магазинах

На него завели уголовное дело по статье "Мошенничество"
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию Калининграда обратилась жительница Гурьевска. Женщина сообщила, что недавно потеряла свою карту, с которой затем кто-то снял 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что карту нашел 23-летний студент одного из городских вузов. Вместо того, чтобы найти владельца пластика, молодой человек отправился на шопинг в ряд магазинов в центре города. Так что найти и задержать его оказалось не так уж и сложно.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальная санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде осудили прапорщика за избиение сослуживцев
Паромную переправу на Балтийскую косу ограничили
Калининградец обворовал уснувшую на вечеринке у знакомых женщину
В Калининграде еноты подрались из-за «нарушения социальной дистанции»
В Калининграде начали дезинфицировать подъезды жилых домов
Под Калининградом молодой уголовник насмерть забил случайного прохожего
В Калининградской области заработала горячая линия для бизнеса
На «Крузенштерне» и «Седове» даже никто не простудился
В Зеленоградске перекрыли все спуски к морю
В Калининграде будут судить экс-полицейского за взятку в 4 тыс рублей
Полиция: В условиях самоизоляции мошенники могут сообщать калининградцам о несуществующей болезни
В Калининграде поймали студента, который расплачивался чужой картой в магазинах
Калининградские ученые изготовили уникальные маски с наносеребром для защиты от коронавируса
В Калининградской области казаки начали контролировать соблюдение режима самоизоляции
ПСБ запускает онлайн-проект «Финансовая грамотность на дому»
В Калининграде спецназ взял штурмом наркопритон в квартире
В Полесске пристав незаконно помог предприятию спрятать имущества на 17 млн рублей
Калининградская область лидирует в России по соблюдению режима самоизоляции из-за коронавируса
Калининградский аэропорт «Храброво» перешел на новый режим работы
В Калининграде уволенный работник угнал служебную машину и попал в ДТП