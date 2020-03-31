В Калининграде поймали студента, который расплачивался чужой картой в магазинах

31 Март 2020 2020-03-31T16:27:32+03:00

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В полицию Калининграда обратилась жительница Гурьевска. Женщина сообщила, что недавно потеряла свою карту, с которой затем кто-то снял 5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что карту нашел 23-летний студент одного из городских вузов. Вместо того, чтобы найти владельца пластика, молодой человек отправился на шопинг в ряд магазинов в центре города. Так что найти и задержать его оказалось не так уж и сложно.

На него завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Максимальная санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU