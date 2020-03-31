2020-03-31T16:37:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Полиция: В условиях самоизоляции мошенники могут сообщать калининградцам о несуществующей болезни

В УМВД рассказали, на каких ухищрения сейчас идут организаторы дистанционных мошенничеств
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининградской области во время карантина, возможны дистанционные мошенничества при помощи телефонной связи и интернета. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В сложившейся эпидемиологической обстановке мошенники могут использовать различные приемы в целях хищения денежных средств, например, сообщить о несуществующей болезни у вас или ваших родственников, о положенной социальной выплате или надбавке к пенсии, о снятии с вашего счета/карты денег.

Полиция рекомендует всем калининградцам ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских счетов и карт, код с оборотной стороны карты, срок ее действия, а также пароли, приходящие в виде СМС-сообщений. Также нельзя перечислять деньги на счета и номера телефонов, которые сообщили вам злоумышленники.

«Помните, что полицейские из рабочей группы УМВД по контролю за лицами, находящимися на карантине, звонят только со следующих номеров: 551-174, 551-176, 551-214, 551-236, 551-374, 551-396 и проверяют, нужна ли людям какая-либо помощь», - добавили в пресс-службе УМВД.

Ну и конечно, ни под каким предлогом нельзя допускать в квартиру посторонних лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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