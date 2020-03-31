В Калининграде будут судить экс-полицейского за взятку в 4 тыс рублей
В Калининграде будут судить бывшего полицейского, которого обвиняют в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В марте прошлого года полицейский в составе наряда прибыл для урегулирования семейного конфликта в одном из домов. В ходе проверки выяснилось, что у участника конфликта имеются неоплаченные штрафы, а значит, его можно в дальнейшем арестовать на 15 суток.
Решить вопрос правоохранитель предложил за 4 тысячи рублей, деньги перечислили на его счет.
Кроме того, полицейский составил протокол об административном правонарушении в отношении участника конфликта о том, что он якобы распивал алкоголь в общественном месте, что не соответствовало действительности.
Прокурор направил уголовное дело в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU