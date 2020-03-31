В Калининграде будут судить экс-полицейского за взятку в 4 тыс рублей

31 Март 2020 2020-03-31T17:00:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде будут судить бывшего полицейского, которого обвиняют в получении взятки и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В марте прошлого года полицейский в составе наряда прибыл для урегулирования семейного конфликта в одном из домов. В ходе проверки выяснилось, что у участника конфликта имеются неоплаченные штрафы, а значит, его можно в дальнейшем арестовать на 15 суток.

Решить вопрос правоохранитель предложил за 4 тысячи рублей, деньги перечислили на его счет.

Кроме того, полицейский составил протокол об административном правонарушении в отношении участника конфликта о том, что он якобы распивал алкоголь в общественном месте, что не соответствовало действительности.

Прокурор направил уголовное дело в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU