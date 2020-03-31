В Зеленоградске перекрыли все спуски к морю

31 Март 2020 2020-03-31T17:12:54+03:00

Фото из группы "Подслушано в Зеленоградске". Фото: Группа "Подслушано Зеленоградск" в "ВКонтакте"

Кроме того, блокирован доступ в городской парк

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Во вторник в Калининградской области вступил в силу режим самоизоляции. В связи с этим власти Зеленоградска приняли решение перекрыть все спуски к морю - сейчас на популярных у города и туристов маршрутах установлены временные металлические заборы.

"Для любителей морских прогулок в Зеленоградске, - сообщается в группе "Подслушано в Зеленоградске". - Выходы на променад закрыты заборами. Также городской парк полностью блокирован заборами. Так что оставайтесь дома, до лучших времен. Будьте здоровы".

При этом участники группы отмечают, что эти ограничения "легко обойти".

ИСТОЧНИК KP.RU