На «Крузенштерне» и «Седове» даже никто не простудился

31 Март 2020 2020-03-31T17:23:11+03:00

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На фоне пандемии коронавируса, экономических неурядиц, панических настроений – хорошая новость. Ректор КГТУ Владимир Волкогон рассказал «Комсомолке», как продвигается беспрецедентная по мировым масштабам кругосветка наших парусников «Крузенштерн» и «Седов». Напомним, в декабре 2019 года барки Балтийской государственной академии отправились в историко-мемориальные экспедиции учебных судов Росрыболовства, посвященных 75-летию Победы, а также 200-летию открытия Антарктиды, по маршрутам легендарного плавания Беллинсгаузена и Лазарева.

- У наших ребят все нормально, не волнуйтесь, - сказал Владимир Волкогон. - Сегодня получил доклад двух капитанов. Больных вообще нет, простывших тоже. На «Крузенштерне» и «Седове» все здоровы! Экипажи судов уже давно находятся в так называемой стерильной зоне. «Седов» находится в районе Кейптауна, а «Крузенштерн» завтра, 1 апреля, планирует зайти в порт Лас-Пальмас, на закрытый причал для пополнения запасов продовольствия. Отмечу, на наших парусниках, есть опреснители воды, которые могут полностью обеспечить судно в автономном плавании.

На борту кораблей находятся 230 курсантов, в том числе 18 девушек. Они представляют учебные заведения Калининграда, Ейска, Санкт-Петербурга, Мурманска, Петропаловска-Камчатского, Астрахани .

ИСТОЧНИК KP.RU