В Калининградской области заработала горячая линия для бизнеса
В Калининградской области заработала горячая линия для бизнеса. Консультации по вопросам поддержки предпринимательской деятельности в условиях санитарных ограничений предоставят специалисты регионального Центра поддержки предпринимательства.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, представители бизнеса также могут обращаться на «горячую линии» в случаях, когда им требуется содействие в переговорах с банками по отсрочке платежей и реструктуризации графика по текущему кредиту, а также расскажут о действующих в регионе программах льготных займов.
Номер «горячей линии» 994-588, добавочный – 1.
Также вопросы можно направить на электронный адрес: covid@mbkaliningrad.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU