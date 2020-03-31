31 Март 2020 2020-03-31T17:50:29+03:00

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В Калининградской области заработала горячая линия для бизнеса. Консультации по вопросам поддержки предпринимательской деятельности в условиях санитарных ограничений предоставят специалисты регионального Центра поддержки предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, представители бизнеса также могут обращаться на «горячую линии» в случаях, когда им требуется содействие в переговорах с банками по отсрочке платежей и реструктуризации графика по текущему кредиту, а также расскажут о действующих в регионе программах льготных займов.

Номер «горячей линии» 994-588, добавочный – 1.

Также вопросы можно направить на электронный адрес: covid@mbkaliningrad.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU