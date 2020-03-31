2020-03-31T18:23:23+03:00
Происшествия

Под Калининградом молодой уголовник насмерть забил случайного прохожего

Инцидент, один из участников которого оказался в больнице, произошел возле одного из ночных клубов Гусева
Игорь ОРЕХОВ
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Черняховский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Гусевского района. Молодчик насмерть забил человека.

Все произошло ночью 16 марта возле одного из баров города Гусев. Сцепившись со случайным прохожим, наш антигерой нанес ему не менее трех ударов кулаком в голову, после чего поспешил скрыться. А 47-летний пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение

- Наутро, узнав от знакомых, что мужчина, которого он избил, оказался в больнице, подозреваемый добровольно явился в правоохранительные органы и признался в содеянном, - сообщили в СУ СКР.

К сожалению, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, гусевец скончался через две недели после инцидента. И теперь виновного в его смерти намерены заключить под стражу. Ведь 12 лет назад парень уже был судим за совершение аналогичного преступления, кроме того, до сих пор имеет непогашенную судимость за наркотики.

Под Калининградом молодой уголовник насмерть забил случайного прохожего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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